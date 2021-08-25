【北水基金】8月約160隻北水基金面世 吸金1502億

▲ 恒生科指ETF有新力軍，大成今推恒生科技指數聯接基金。

內地媒體引述Wind的數據，截至周日（8月22日）的統計，8月暫有160隻公募基金已成立，募資1502.17億元（人民幣，下同）。單以本周計，已有36隻新產品面世。而放眼較長線，今年累積已有1405隻北水基金推出，成功吸資2.02萬億元。

至於今個星期出台的36隻產品，最矚目的是大成恒生科技ETF聯接基金於今天（25日）排隊進場。猶記得今年5月首批7隻恒生科指ETF獲批，頓成跨境的焦點產品，大成恒生科技ETF更搶閘於5月11重磅推售，可惜生不逢時，其時遇上美債息挾升，環球科技股遭殺估值，新經濟股捱沽，恒生科技指數由8000點高位急回，累及大成上述頭炮產品只能逆市吸金3.93億元，遠遜於募集上限80億元。

北水再現爆款基金【下一頁】

及至近期適逢監管風暴，科網股慘變洗倉的重災區，而上述大成基金至今累挫逾20%。恒生科指在6000點作攻防戰，而恒指今早衝高回落，在下周一（30日）期指結算前暫再未挾淡倉，令26000點關阻力甚大，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 等兩大抱團股也甚反覆，但無阻北水伺機再推恒指科技ETF聯接產品。

此外，其他名牌基金公司也爭相推專攻科網股的新產品，例如富國中證港股通互聯網ETF等。那邊廂，星級基金如易方達港股通成長產品也出爐。而8月罕現爆款的廣發行業嚴選3年持有混合基金，首天開賣已勁吸逾百億元，這熱賣基金亦可涉足港股，最多佔比五成，凸顯北水南下陸續來。而其餘快將應市者，較多是熱門賽道，比方：新能源汽車及芯片等主題式產品。

另方面，截至7月底，面世逾廿年的公募基金，累計總額達23.54萬億元，再刷新高。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪