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【金山軟件 3888】 金山軟件中期純利急跌98% 股價急挫逾兩成

股樓投資 15:53 2021/08/25

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金山軟件（03888）昨日（24日）收市後公布截至今年6月底止中期業績，純利1.7億元（人民幣，下同），按年大跌98.2%；每股盈利0.12元，不派息。今早（25日）股價一舉跌破10天及20天綫，跌幅曾擴至24.8%，低見29.65元，暫報30.75元，仍跌22.1%，成交額激增至23.2億元。

金山業績大跌，主要受網絡遊戲收入大減拖累。公司指，上半年來自辦公軟件及服務收入佔總收益約51%，較去年同期約35%顯著提升，而網絡遊戲收入貢獻則降至49%。公司首席財務官吳育強解釋，原計劃在5月份發行的新遊戲《劍網3》懷舊版因未能如期取得版號，因此對期內收入產生較大影響，下半年遊戲收入將取決於該遊戲能否獲發版號。

同場加映﹕【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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記者：郭秀慧

經濟 遊戲 派息 純利 每股盈利 成交 金山軟件（03888）

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