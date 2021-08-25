【十四五規劃】許正宇﹕「十四五」規劃綱要明確香港重要功能定位

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇周三（25日）發表網誌。

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌指，「十四五」規劃綱要明確香港在國家整體發展中的重要功能定位，香港將在金融發展層面上，擔當好國家的國際金融中心重要戰略角色。他亦指，最近香港獲內地授權的離岸A股指數期貨，對香港資本市場為重大利好消息，令香港作為離岸金融樞紐的優勢更為突出。

許正宇指，自己周一（23日）參加了中央代表團舉辦的「十四五」規劃宣講會後，對「雙循環新發展格局」、粵港澳大灣區建設等國家最新戰略有更深刻、透徹的了解。他指，「十四五」規劃為中央深入研判國內外最新形勢，為第二個百年奮鬥目標而提出的藍圖，在該規劃內，中央政府「對香港的發展前景指明了道路」，為未來帶來無限機遇。

離岸A股指數期貨 對香港具戰略意義

港交所 （00388） 早前宣佈，將推出離岸A股指數期貨。許正宇認為，離岸A股指數期貨對香港具有三大戰略意義，除了能充份發揮香港與內地兩地監管協作優勢外，更能鞏固香港離岸金融樞紐地位，同時能體現香港在中國「雙循環新發展格局」下的新機遇。

港交所10月18日推MSCI中國A50期貨，詳見﹕【下一頁】

他表示，離岸A股指數期貨以在岸A股為「標的」，交易及結算則依據香港衍生品市場的監管規則，於離岸市場進行。若要實行這種「跨境標的、離岸交易」模式，兩地監管機構需在高度互信的前提下建立合作機制，共同維護兩地市場運行。是次消息反映香港充份利用「一國兩制」下的獨有地位，既能夠以靠近國際標準的監管規則營運市場，亦能發揮與內地在監管協作上的優勢。

許正宇又指，即將推出的離岸A股指數期貨，將進一步推動金融互聯互通機制的發展，從「跨境投資」走到「跨境風險管理」，有風險管理需求的投資者可通過離岸A股指數期貨交易有效對沖定價風險，屆時香港作為離岸金融樞紐優勢更為突出，市場活躍度及流動性會大為提升，進一步鞏固香港的國際金融中心地位。

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編輯﹕賴奕羚