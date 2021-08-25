【ET講股通】孫運喜：烏雲蓋頂？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日高開但後勁不繼，恒指午後續跌逾百點，快手 （01024） 跌幅擴大至逾半成、航運股則造好。《ET講股通》主持孫運喜如何分析後市，立即點搫收看／收聽。

Time code：

00：00 - 港股市況解讀

02：26 - 為何說港股今日「烏雲蓋頂」？

04：10 - 大戶雖唱好科技股 惟科技股彈力不足反映有隱憂

09：14 - 期指結算在即＋鮑威爾講話在即添不明朗因素

11：37 - 股票分析：恒安國際 （01044） 股價前景

16：13 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景

18：53 - 股票分析：申洲國際 （02313） 股價前景

21：25 - 股票分析：京東集團 （09618） 股價前景

24：41 - 股票分析：XL二南方恒科 （07266） 股價前景

27：00 - 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景

29：51 - 恒生指數收市速報＋後市分析

31：26 - 股票推介：中廣核電 （01816）

＊＊＊

港股早段一度逼近26000關，惟升勢無以為繼，恒指全日收報25693點，跌33點，大市總成交1,633億元。美團 （03690） 升2.3%至227元，獲「木頭姐」重新增持的京東 （09618） 升5%至294元。傳統經濟股回軟，業績稍遜預期的安踏 （02020） ，跌6.8%至159.5元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指陰陽燭乍現「烏雲蓋頂」形態，一如昨日分析，下降軌及20天綫26000關阻力大。意外的是，續有大孖沙唱好，惟新經濟股反彈動力未算強勁。首先，「木頭姐」Cathie Wood表示對中國長遠樂觀，又指內地監管並非為了打壓科技股增長。其次，高盛策略員慕天輝認為，相信恐慌情緒已在股價中反映。第三，有統計指，納斯達克中國金龍指數已跌至兩個標準差以下，故反彈機會大，而且該指數2009年至今，每次14天RSI超賣後，指數皆有可觀反彈。

外資連環唱好 新經濟股仍乏力

惟上述三點皆未能帶動新經濟股，或與技術原因有關：一、淡友回補空倉，帶動新經濟股昨日大挾升，惟平倉後，動力無以為繼；二、8月期指結算在即，好淡友出手意欲降低。

此外，儲局主席鮑威爾周五將在Jackson Hole央行年會發表講話，市場觀望。最新消息指，在美國疫情再趨嚴峻下，未必會有收水詳情公布。

展望後市，恒指受制20天綫及下降軌，恒生科指仍受制20天綫，相信短綫回軟機會較大。

個股方面，可留意中廣核電力 （01816） ，股價升0.6%至1.76元。該股技術走勢轉好，早前突破下降軌、1.73元水平密集頂及平頂三角形，冀在電力板塊造好下，重新挑戰高位。

【「ET講股通」問股環節，包括︰恒安、中遠海控、申洲國際、京東、XL二南方恒科、京東健康︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

＊＊＊

重溫今日財經台節目：

今早9時《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股今早焦點速覽

00：36 - 美股外圍市況速覽

02：05 - 美股外圍市況分析 留意Jackson Hole 會議

05：31 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

06：30 - 港股市況分析 反彈阻力在哪？

09：33 - 海底撈 （06862） 業績解讀 股價前景點睇

13：17 - 股票分析：中集安瑞科 （03899） 業績解讀 股價前景點睇

16：36 - ET個股推介：贛鋒鋰業 （01772）

18：14 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景

18：57 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景

19：52 - 港股開市前市況速報

21：16 - ATMXJ搏持續反彈可以點揀？

23：40 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景點睇

24：50 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景點睇

27：13 - 股票分析：華潤電力 （00836） 股價前景點睇

28：41 - 港股開市後市況速報

30：09 - 股票分析：快手 （01024） 股價前景點睇

31：52 - 股票分析：藥明生物 （02269） 股價前景點睇

32：32 - 股票分析：吉利汽車藥 （00175） 股價前景點睇

33：26 - 股票分析：農夫山泉 （09633） 股價前景點睇

34：25 - 股票分析：華潤置地 （01109） 股價前景點睇

35：20 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景點睇

36：09 - 股票分析：創科實業 （00669） 股價前景點睇

37：34 - 股票分析：工商銀行 （01398） vs 建設銀行 （00939） 股價前景點睇

39：11 - 股票分析：中移動 （00941） 沽出換馬增長股如何？

40：08 - 股票分析：赤子城科技 （09911） 股價前景點睇

41：33 - 股票分析：順風清潔能源 （01165） 股價前景點睇

42：22 - 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景點睇

43：46 - 股票分析：中國有贊 （08083） 股價前景點睇

45：40 - 股票分析：恒生科指 （07226） 股價前景點睇

46：16 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 股價前景點睇

47：29 - 股票分析：和電香港 （00215） 股價前景點睇

51：06 - 股票分析：保利協鑫 （03800） 股價前景點睇

53：39 - 股票分析：平安好醫生 （01833） 股價前景點睇

54：39 - 股票分析：康希諾生物 （06185） 股價前景點睇

55：58 - 股票分析：華電國際 （01071） 股價前景點睇

56：59 - 股票分析：金山軟件 （03888） 股價前景點睇

58：44 - 股票分析：歐舒丹 （00973） 股價前景點睇

59：59 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景點睇

01：00：42 - 港股開市後市況速報

01：02：30 - 財經日誌提提你