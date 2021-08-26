【求職熱話】屯門骨灰龕場請夜更保安員 月薪1.3萬有專車接送 須符合2個條件 網民：真係搵鬼同你做！

保安員工作看似簡單，實則是一項具有挑戰性的工作，並非人人都能勝任，近日有網民在網上社交媒體，截圖某一間保安公司有意聘請夜更保安員，上班時間為晚上11時至翌日早上7時，人工為$13000，每月7號以自動轉帳方式出糧，公司亦會提供來回接送服務 （由新屯門花園至工作地點），惟求職者需要符合2個條件。

從圖片可見，第一要求就是「要不怕黑、不怕鬼」，因為工作地點位於屯門龍鼓灘新建的曾咀靈灰安置所。其二就是工作時間為晚上，一般很少申請者不會介意「通頂」工作。

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資歷：

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職責：

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此貼文一出後，引來熱議，不少網民認為人工太低，「奇怪的一點就是，這些地方人工不會這麼低，雖然上班是八小時，但保安公司太會算計，每更最少出$23000。」、「請鬼做啦！$13000」、「山長水遠，荒山野嶺！只有13000？真是找鬼做！」「鬼幫你做，$13000這麼多錢。」、「人工這麼低都做？鬼都過來罵你……」

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另有網民認為，這工作時間短，職責相對簡單，而且不易惹人投訴，「8小時有13000去哪裡找？打死都不走呀！起碼沒有生人這麼多不滿或投訴。」、「上次拜山，曾與當地保安員聊天，薪酬與上班時間與招聘啟事相若，但他說這工作的好處就是沒有人管也沒有人理會，更不用巡更。」

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責任編輯：陳頌潔