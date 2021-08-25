【快手業績】快手次季收入、經調整虧損同勝預期　管理層承認互聯網監管影響短期收入表現

▲ 快手上季經調整虧損47億元人民幣，勝市場預期的49億元。

快手 （01024） 收市後公布次季業績，期內收入約191.38億元（人民幣，下同），按年升48.8%，勝預期。期內虧損約70.36億元，按年減少81%，差過預期；經調整虧損淨額約47.7億元，按年擴大146%，但勝市場預期的49億元。

監管對集團收入產生一定影響 惟幅度興整個行業相若

快手聯合創始人、董事長兼首席執行官宿華在分析員會議指，現時行業出現更多監管法規，希望助社會達至公平及具效率，而公司一直與當局保持溝通，不論在營運及數據運用均符合法規，認為良性監管有助互聯網市場發展得更快更好，但承認監管對集團收入產生一定影響，不過幅度大概和整個行業相若。

快手次季DAU錄得按季跌幅，首席產品官程一笑認為，DAU出現季度波動實屬正常，原因是公司在首季的春節活動取得良好成果，而且次季假日較少，間接促成高基數效應。宿華指，快手次季DAU 的年度增幅加速，非常有信心達成今年增長目標以及 4億DAU的中長期目標。

股價今日績前急轉向，早市曾升6%後轉跌，午後跌幅一度擴至7.5%，低見74.3元。快手最終收報77.5元，跌3.5%，成交32.79億元。綜合券商預期，快手第二季經調整虧損約21.2億至60.5億元，中位數為49.4億元，相當於按季持平。

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券商預計，快手列帳虧損62.5億元，收入就按季增一成至187.3億元人民幣，按年則升45%。券商料快手收入會減少依賴串流直播，加強廣告和電商收入。

上季電商交易總額按年增1成至約1454億元

快手上季平均日活躍用戶、月活躍用戶按年分別增長12%、7%，錄得2.932億、5.062億，惟低於首季度的2.953億、5.198億。每位日活躍用戶日均使用時長為106.9分鐘，按年、按季增加25%、7.6%。上季的電商交易總額約1454億元，按年、按季增100%、23%。

快手表示，在開發海外市場的早期取得超乎預期的成績，截至6月，快手海外市場的月活躍用戶已超過1.8億。

在各業務分部方面，快手上季綫上營銷、包括電商及其他服務收入均按年倍增。其中線上營銷服務收入按年增長156%至100億元，快手指，品牌廣告已經成為公司的戰略重心之一，將持續投入基礎設施及工具以釋放龐大流量的價值，提升廣告商的效率。其他服務收入按年增長213%至20億元，主要由電商業務推動，季內的電商交易總額是去年同期的兩倍。

不過直播業務承壓，上季收入為72億元，按年跌14%。

（第二版加入分析員會議）

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編輯：麥德銘

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