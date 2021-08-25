【文藝娛樂】11座活化歷史建築參與 發展局文物保育專員辦事處舉辦「古蹟周遊樂」 活動9月起展開

發展局文物保育專員辦事處宣布將於9月至12月舉辦「2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽」，古蹟周遊樂將於9月1日至10月31日介紹11個政府歷史建築活化項目，並提供免費導賞團，而巡迴展覽則於9月1日至12月31日舉行，期間歡迎公眾於開放時間參觀這些歷史建築及展覽場地。

這次參與活動的歷史建築包括第一至第三期「活化歷史建築伙伴計劃」10個項目，分別有大澳文物酒店（舊大澳警署）、香港浸會大學中醫藥學院 — 雷生春堂（雷生春）、YHA美荷樓青年旅舍（美荷樓）、饒宗頤文化館（前荔枝角醫院）、綠匯學苑（舊大埔警署）、石屋家園（石屋）、We嘩藍屋（藍屋建築群）、香港新聞博覽館（必列啫士街街市）、香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）和虎豹樂圃（虎豹別墅），以及「保育中環」措施下的元創方（荷李活道前已婚警察宿舍）。

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發展局文物保育專員辦事處發言人今日（25日）表示，是次活動介紹的政府歷史建築活化項目彰顯政府與非牟利機構合作的保育成果，當中不少項目更獲得聯合國教育、科學及文化組織亞太區文化遺產保護獎的獎項，因此希望透過是次活動，鼓勵市民參觀及欣賞這些橫跨不同時代的歷史瑰寶，了解其歷史和建築特色。

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活動期間，市民可於參與活動的歷史建築和展覽場地、香港歷史博物館、香港文物探知館、香港藝術館、香港科學館、香港太空館、香港文化博物館、屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心、孫中山紀念館、茶具文物館、牛棚藝術村；東華三院屬下的廟宇、「創活MM2」中華文創咖啡店、文武別苑和油麻地書院；香港旅遊發展局位於尖沙咀和山頂的旅客諮詢中心，以及香港國際機場免費索取「2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽」小冊子。

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責任編輯：羅浩濂