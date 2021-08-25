【新冠疫苗】美研究：有效率僅66% 大跌四分一

▲ Delta變種成為美國主要病毒株後，新冠疫苗的有效率跌至66%

Delta變種（印度首先發現）肆虐，新冠疫苗對抗變種病毒的有效率下降。美國一項針對醫護等前綫人員的研究指出，Delta變種成為美國主要病毒株後，新冠疫苗的有效率跌至66%，較原始病毒株肆虐時的有效率低四分之一。

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美國疾控中心（CDC）一直研究新冠疫苗的有效率。CDC每周為美國6州合共4,217名醫護、救護員等前綫工作者進行檢測，包括評估多款疫苗預防一般感染和無症狀感染方面的有效率。

上述4,000多人當中，約82.5%的人接種了疫苗。接種者當中，有65.4%的人接種輝瑞（Pfizer）疫苗；約32.7%的人接種Moderna疫苗；約1.9%的人接種單劑式強生（Johnson & Johnson）疫苗。

CDC周二（24日）發表研究結果，顯示疫苗針對前綫人員的整體有效率為80%。去年12月至今年4月期間，疫苗的有效率為91%。但隨著Delta變種逐漸演變為美國主要病毒株，在截至本月14日前的數周内，疫苗有效率跌至66%，大跌25個百分點。

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研究人員警告，疫苗有效率可能會隨著時間減弱。他們認為雖然疫苗目前有效率，較原始病毒株肆虐時的有效率明顯下降，但強調接種疫苗仍然相當重要。

CDC同日發布的另一項針對洛杉磯患者的研究，顯示未接種疫苗的人感染新冠肺炎住院的機會率，是已接種疫苗者的29.2倍。

責任編輯：鄭錦玲