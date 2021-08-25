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【港股追蹤】瑞聲科技上半年純利增近1.9倍 每股派中期息0.2元

股樓投資 17:01 2021/08/25

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瑞聲科技（02018）公布中期業績，上半年股東應佔溢利達9.2億元（人民幣，下同），按年增長187.4%；收入按年增長9.9%至86.09億元。上半年整體毛利率按年提升4.9個百分點至28.1%，派中期息0.2港元。瑞聲全日升2.5%，報46.85港元，成交5.6億港元。

【格力電器】格力第二季收入增長勝預期 內銷復甦受惠渠道變革  詳情請看[下一頁]

按業務計，聲學業務收入按年增24.3%至41億元，毛利率提升6.7個百分點至33%；光學業務收入按年增137.1%至15億元，毛利率24.7%；電磁傳動及精密結構件業務收入按年跌28.4%至24億元，毛利率為23.8%。

瑞聲指，受全球疫情影響，加上芯片短缺，使公司的海外工廠產能利用率不足，疊加主要客戶產品單價下降，使次季毛利率按季下降6.1個百分點。雖然第二季是智能手機行業傳統淡季，全球智能手機出貨量按季下滑，但公司第二季度收入按季升0.6%。

【券商點睇】韵達單價增速三年來首次轉正 國內快遞競爭回歸理性？  詳情請看[下一頁]

瑞聲續指，隨5G滲透率提升，將出現5G手機換機潮，刺激智能手機出貨量。而瑞聲亦會加快產品應用在新業務領域，實現多元化業務發展。

大行目標價一覽：

同場加映: 【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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撰文 : 趙家盈

疫情 晶片 成交 智能手機 瑞聲科技（02018） 人民幣 行業 5G 港股

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