【大行點睇】 安踏體育績後股價捱沽 一度挫逾8% 為表現最差藍籌

安踏體育（02020）昨日（24日）公布中期業績後，今日（25日）股價捱沽，為表現最差藍籌，最低見157.1元，一度下挫8.2%，收市報159.5元，仍跌6.8%。安踏上半年業績表現亮眼，純利倍增，中期息亦按年增1.9倍至60港仙。然而，有大行對於安踏將於10月更改買賣單位至每手200股感擔憂，因更多散戶入場下或令股價波動。

大行中，瑞銀予安踏目標價最牛，由206元升至217元，維持「買入」評級。該行指，安踏上半年表現勝盈喜指引，收入和EBIT符預期，純利勝預期，並上調集團2021至2023年盈測0%至2%。

大行予安踏體育最新投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

花旗則繼續唱淡安踏，維持對安踏「沽售」評級。該行指，安踏上半年純利高於原先指引7%，但上半年EBIT增長僅64%，大幅跑輸同業李寧（02331）同期EBIT增長1.8倍，加上李寧將於9月6日正式「染藍」，估計部份投資者會由安踏「換馬」至李寧。

同場加映﹕【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧