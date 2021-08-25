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【大行點睇】 安踏體育績後股價捱沽 一度挫逾8% 暫為表現最差藍籌

股樓投資 15:59 2021/08/25

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安踏體育（02020）昨日（24日）公布中期業績後，今日（25日）股價捱沽，為表現最差藍籌，最低見157.1元，一度下挫8.2%，最新報159.6元，仍跌6.8%。安踏上半年業績表現亮眼，純利倍增，中期息亦按年增1.9倍至60港仙。然而，有大行對於安踏將於10月更改買賣單位至每手200股感擔憂，因更多散戶入場下或令股價波動。

大行中，瑞銀予安踏目標價最牛，由206元升至217元，維持「買入」評級。該行指，安踏上半年表現勝盈喜指引，收入和EBIT符預期，純利勝預期，並上調集團2021至2023年盈測0%至2%。

大行予安踏體育最新投資評級及目標價﹕

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花旗則繼續唱淡安踏，維持對安踏「沽售」評級。該行指，安踏上半年純利高於原先指引7%，但上半年EBIT增長僅64%，大幅跑輸同業李寧（02331）同期EBIT增長1.8倍，加上李寧將於9月6日正式「染藍」，估計部份投資者會由安踏「換馬」至李寧。

同場加映﹕【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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記者：郭秀慧

經濟 買入 目標價 純利 李寧（02331） 安踏體育（02020）

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