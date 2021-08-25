【職場熱話】 呻工作佔去每日八成時間 每日生活如行屍走肉 網民:希望可以有標準工時

香港「打工仔」工作時數算是冠絕全球，根據政府公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，指香港人平均每週工時中位數為44小時。多位現任或前任特首均承諾會就標準工時立法，但一直未有進一步消息。有網民在網上發文，指在香港工作工時極長，每日生活如同行屍走肉，工作也佔去每日生活的大部分時間，又要面對居住空間不足等問題。

網民經歷:

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網民發文後，引起不少人的討論，認為這是在香港生活的寫照：「所謂全球最佳營商環境，其實對於員工的保障極不足夠，香港的『打工仔』是出名高學歷、高效率」、「香港員工每日的工作時間都起碼8小時，有些公司甚至要求員工在周末長短周工作，算起來每周差不多50小時的工作時間」有人認為有時實際工作量根本不多，但員工卻不敢早走：「說實話，有些工作的工作量不需要用到8-9小時，其實早早做完可以選擇早走。但不少的老闆都不希望員工早走，甚至將加班變成約定俗成」

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有人認為在不同的崗位，看法便會有異：「作為員工當然希望更短的工時，甚至更少的工作量；但以老闆角度，當然希望用最少的錢請一個最高效的員工，在不同的崗位想法也會變得自私」有人認為香港應該制定標準工時，但認為短時間內不可行：「香港對於員工的保障實在不夠，政府應該考慮訂立制定標準工時，但始終勞工界的實力不足，5日勞工假都要花上10年時間便知道」有人則認為員工應該團結：「因為大家都潛移默化接受了超時工作，作為員工應該團結嘗試反映意見」

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責任編輯：陳佳恩