【大灣區】新世界中國投得廣州海珠區南箕村舊城改造項目　投資57億元發展創科產業區

▲ 新世界中國預計於9月與廣州市海珠區聯星村（南箕社及東方紅社）簽訂合作框架協議

新世界發展 （00017） 旗下新世界中國投得廣州海珠區南箕村舊城改造項目，總可建樓面面積約65萬平方米，將發展為匯聚創新科技、創意文化及高級商業服務的綜合項目，創建大灣區創科產業區，投資額約48億元人民幣（約57億港元）。

新世界39億售前海周大福金融大廈南塔，詳見【下一頁】

新世界中國預計於9月與廣州市海珠區聯星村（南箕社及東方紅社）簽訂合作框架協議，合作參與海珠區南箕村舊城改造，成為公司繼荔灣山村舊改後，於廣州核心區布局的第二個舊改項目。南箕村舊改項目位於海珠區西南部，地處珠江後航道與海珠創新灣核心區，與廣鋼新城隔江相望。

目前於大灣區的土地儲備約300萬平方米

項目總可建樓面面積約 65 萬平方米，將配合海珠創新灣創科產業的定位。根據廣州「十三五」規劃綱要，珠江後航道將融入「一江兩岸三帶」的發展機遇，而沿著珠江後航道展開的海珠創新灣，將佔據廣州城市發展戰略位置。

▼ 點擊圖片放大

新世界目前於大灣區的土地儲備約300萬平方米，其中舊改項目有7個，除廣州海珠區南箕村外，還包括深圳南山區西麗項目、廣州荔灣區山村項目、廣州增城區塔崗村項目，以及廣州增城區荔城街夏街村項目等。

相關文章：【柏傲莊拆卸】港鐵不評論新世界會否賠償「有保密協議」 續監察柏傲莊III進度

相關文章：【柏傲莊III】新世界再斥3700萬元回購100萬股 近兩周累計回購1.9億元