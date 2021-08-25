英國食物供應出問題 麥當勞停賣奶昔

英國的連鎖快餐廳包括麥當勞及KFC近日出現食物鏈供應短缺，需要把部分餐牌的食物下架。由於當地貨車司機人手短缺，無法運送食品到達當地，其中英格蘭、蘇格蘭及威爾士民眾，暫時無法在當地麥當勞飲到奶昔。

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英國脫歐後尚未與歐盟落實移民政策、加上新冠肺炎疫情及自我隔離措施等，造成貨車司機人手短缺，無法把食物運送至當地，食物供應鏈被中斷。英國麥當勞（McDonald's）表示，當地1,250間分店於本周無法為顧客提供瓶裝飲品，而英格蘭、蘇格蘭及威爾士的分店，更需要停售奶昔。英國麥當勞發言人指，集團正努力再次為顧客提供餐牌食物，為客人帶來不便致歉。

此外，當地連鎖烤雞餐廳Nando's於上周宣布暫時關閉約50間分店，原因是貨車司機人手嚴重不足，出現雞隻供應短缺，無法提供食物。而KFC最近亦表示，因食物供應鏈中斷，或需要暫停提供餐牌內的部分食物。

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英國貨物供應鏈近期成為英國政府一大難題，當地有供應商指出，除非政府採取更多措施來應對運輸勞動力短缺危機，否則超市貨架及快餐店食品短缺問題將持續數月。亦有部分廠商反映原材料價格大幅上漲，導致原材料供應短缺。

有物流及運輸商組織表示，貨運工人開始放暑假，8月將面臨重大人手短缺，即使公司提供獎金及額外津貼亦無法改善情況。代表零售及運輸業的團體持續呼籲，政府重新檢視向歐盟司機發放臨時工作簽證的可能。

責任編輯：郭麗明