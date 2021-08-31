【教育股風暴】北京公布首批63家學科類校外培訓機構「白名單」　新東方港股升9%

▲ 國務院7月宣布教育「雙減」文件，要求規範校外培訓行為。

國務院7月宣布教育「雙減」文件，要求規範校外培訓行為，北京市、上海市其後陸續公佈新政策措施，加緊監管校外培訓機構。北京市教委上周宣佈，當地將及時公佈已批准恢復線下學科類校外培訓機構的「白名單」，於本周正式公布首批63家學科類校外培訓機構白名單，當中包括兩家「新東方」品牌。

新東方 （09901） 從高位累插約9成，近期因應「白名單」消息而略有反彈，新東方今早升9%，最新報17.28元，為逾兩周新高。新東方在線 （01797） 升1.7%，報4.27元。

在內地嚴禁學科類校外培訓機構資本化運作、限制上課時間下，新東方推遲業績公布，也坦言業務受重大不利影響。

北京市政委落實「雙減」禁資本化運作，詳見﹕【下一頁】

上海市落實「雙減」文件、內容與北京市類同，詳見【下一頁】

內媒報道，在周三（25日）上午，北京市舉行教育雙減工作新聞發佈會，當地市教委副書記李奕表示，按照資金監管、辦學許可、疫情防控、行為規範、辦學標準等相關要求，北京市各區教委將分批對外公佈已經批准恢復線下學科類校外培訓機構的名單。他重申，當局將持續加強學科類校外培訓機構規範管理。

北京市上周二（17日）舉行發佈會，表示當局將不再 審批新面向義務教育階段學生的學科類培訓機構。現有機構須重新審核登記。

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編輯﹕賴奕羚