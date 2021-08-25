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【業績｜RAZER】雷蛇半年轉賺3400萬美元符盈喜　硬件收入佔比擴大

股市 14:21 2021/08/25

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【業績｜RAZER】雷蛇半年轉賺3400萬美元符盈喜

RAZER雷蛇 （01337） 公布，上半年轉賺3400萬美元，而去年同期虧損1734萬美元，與雷蛇盈喜預告賺不少於3000萬美元相符。雷蛇期內收益按年增68%至7.52億美元，毛利率由22%擴至27.1%。雷蛇午後股價未有大變，最新報1.87元，未有升跌，成交2740萬元。

雷蛇上半年硬件收入佔比擴大，周邊設備收入按年增逾倍至5.16億美元、電腦系統收入就增24%至1.62億美元，而軟件及服務收入就增14%至7.28億美元。

雷蛇主席兼行政總裁陳民亮稱，市場對雷蛇毒蝰8KHz鼠標、雷蛇獵魂光蛛V2模擬光軸鍵盤等產品有強勁需求，而電腦系統業務在美國高端遊戲手提電腦市場穩佔領先地位。

雷蛇表示，軟件業務總帳戶按年增50%至1.5億個，月活躍用戶增51.4%，但未有交代數字。雷蛇Razer Gold虛擬信用積分及Razer Fintech的服務業務收入按年增長13.8%至7,280萬美元，毛利率為41.9%，對集團的毛利貢獻15.0%。

相關文章：

【盈喜】雷蛇中期轉虧為盈　預期淨利潤不少於3000萬美元

【配股潮】雷蛇主席、非執董折讓7.5%減持套現逾6億、配售獲數倍超購

編輯：麥德銘

港股 業績公布 雷蛇（01337）
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