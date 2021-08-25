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財經台今日精選（2021年8月25日）

股市 18:15 2021/08/25

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科技股勢頭點睇　搏反彈ATMXJ點揀？

中集安瑞科（03899）股價大漲逾一成　「氫」概念有幾勁？

海底撈6862業績市場唔收貨　唐牛話你知點解

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下午3時45分－ET講股通


下午1時正－石Sir午市閒談


上午11時55分－ET午市精點


上午9時00分－ET開市直擊


上午7時00分－ET財經早點1分鐘

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