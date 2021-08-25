財經台今日精選（2021年8月25日） 股市 18:15 2021/08/25 分享： 財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。 今日「財經台」精選短片： 科技股勢頭點睇 搏反彈ATMXJ點揀？ 中集安瑞科（03899）股價大漲逾一成 「氫」概念有幾勁？ 海底撈6862業績市場唔收貨 唐牛話你知點解 更多財經資訊節目，登入「財經台」 今日節目足本版↓ 下午3時45分－ET講股通 下午1時正－石Sir午市閒談 上午11時55分－ET午市精點 上午9時00分－ET開市直擊 上午7時00分－ET財經早點1分鐘 欄名 : 財經台今日精選 最新專欄文章 更多 財經台今日精選（2021年8月24日） 2021/08/24 財經台今日精選（2021年8月24日） 財經台今日精選（2021年8月23日） 2021/08/23 財經台今日精選（2021年8月23日） 財經台今日精選（2021年8月20日） 2021/08/20 財經台今日精選（2021年8月20日） 財經台今日精選（2021年8月19日） 2021/08/19 財經台今日精選（2021年8月19日） 財經台今日精選（2021年8月18日） 2021/08/18 財經台今日精選（2021年8月18日） 經濟 股票 金融