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英超球會聯手 拒放球員去紅區踢國際賽

環球社會熱點 14:14 2021/08/25

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歐洲球壇開季後，國際賽亦隨之恢復。英格蘭超級聯賽的球會一致決定，拒絕讓陣中球員下月去旅遊名單中紅色地區參與比賽，英超賽會亦支持有關決定。19間球會的約60名球員將受影響，南美及非洲球員是重災戶。

英超再讓球迷入場 賓福特擊敗阿仙奴 【下一頁】

英超賽會周二（24日）發出聲明，指英超球隊一致同意不讓19間球會的近60名球員，於9月舉行的國際賽期中，到26個英國旅遊名單紅色地區參加比賽。有關決定受賽會支持，亦符合國際足協現時的規定。

聲明中亦表示，球會﹑賽會﹑英格蘭足總與英國政府之間曾多次商討，尋求解決方法，但礙於近期紅區旅客釀成的公共健康疑慮，英國政府不會批准任何隔離豁免。

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現時英國政府要求任何從紅區入境人士必須接受10日酒店隔離，若然球會放行，球員返英後將會錯過兩場英超﹑一場歐洲足總球會級賽事及英格蘭聯賽盃第三圈賽事。而且隔離不止對球員狀態有影響，亦有損其福祉。

後備門將建奇功 車路士奪歐洲超級盃 【下一頁】

英超賽會行政總裁馬斯特（Richard Masters）表示，英超球會一向支持球員出戰國際賽，但根據現時疫情，球會拒絕放行球員出席國際賽實屬合理。

責任編輯：吳漢培

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