【新冠疫苗】以色列擴大加強劑接種 30歲可以打

以色列等國家為應對新冠肺炎疫苗保護力逐漸下降及變種病毒威脅，早前已開始接種疫苗加強劑。以色列衛生部宣布，30歲或以上人士可預約接種疫苗加強劑。以色列衛生部長霍羅威茨表示，當局已確保疫苗供應，鼓勵民眾前往接種。

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以色列衛生部周二（24日）宣布，新冠疫苗加強劑接種資格下調至30歲，政策立即生效，合資格人士可預約接種。衛生部霍羅威茨（Nitzan Horowitz）在社交平台Twitter上表示，當局已經確保疫苗足夠所有人士接種，目前疫苗接種計劃進度良好，並鼓勵民眾前往接種疫苗。

以色列是首個為普通民眾接種加強劑的國家，當局規定，民眾需完成兩劑疫苗接種最少5個月後，才可接種加強劑。根據以色列衛生部數據，截至周二，逾157萬人已接種第3劑量疫苗。

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由於Delta變種（即印度變種）於以色列境內廣泛傳播，國內過去數周確診個案急速上升。以色列周一（23日）新增逾9,800宗確診，其中678人情況嚴重需留院治療。以色列當局指，初期數據顯示加強劑可減少重症病例。以色列數據科學家西格爾（Eran Segal）周二表示，重症比率明顯放緩。

責任編輯：李俊儀