  • 33°C
香港時間 : 2021825日 (三) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國經濟】英國有工無人做　Amazon送1.06萬入職獎金吸納人才

商業 14:00 2021/08/25

分享：

亞馬遜（Amazon）在英國，「急切的需要」聘請倉務員和包裝員。（法新社圖片）

英國政府在疫情爆發時因憂慮僱主裁員，幫助僱主支付員工部份薪金而推出「Coronavirus Job Retention Scheme （CJRS）」。雖然暫時決定於9月30日完結，但被指休假計劃是其中一個、令企業面臨極大的招聘難題。

據英國政府公布的數據顯示，截至6月30日為止，共有54萬名僱主和190萬名員工正在休假，數目較去年同期下跌。但有部份行業的企業，如電商、物流等，須推出獎勵制度以吸納人才。

【三星】三星宣布投資1.6萬億　聚焦人工智能、半導體產業

亞馬遜（Amazon）在英國，「急切的需要」聘請倉務員和包裝員。而為了解決和鼓勵人才加入，新員工只要於9月18日前入職，即可獲發1,000英鎊（約1.06萬港元）的入職獎金。

【MIRROR商機】點解MIRROR成本地廣告商新寵　學者話你知

據BBC報道，該項新措施適用於英國指定地區，包括達靈頓（Darlington）、達特福德（Dartford）， 斯旺西（Swansea）， 雷迪奇（Redditch）和考文垂（Coventry）。

其實亞馬遜早前為吸引新員工入職，增加了工作時薪至11.1英鎊（約119港元），以及超時工作津貼至每小時22.2英鎊（約237港元）。該企更明言，這些條件適用於「毋須工作經驗而可即時入職」的新員工。

【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？

事實上，英國在截至7月份的三個月以內，英國職位空缺達破紀錄的95.3萬個。不少企業招聘時要改變策略，例如肉廠招聘囚犯或前囚犯，負責屠宰場或加工廠的職位。另有英國大型連銷超級市場Tesco，亦為聘請卡車司機，提供1,000英鎊的入職獎金，並計劃提高司機的年薪。

責任編輯：馬意文

相關文章

【彈性上班】英國工黨倡為靈活工作安排立法　平衡工作及照顧家庭
2021/07/28
【彈性上班】英國工黨倡為靈活工作安排立法　平衡工作及照顧家庭
【疫市求生】英國試用新零售技術　網上實時顯示產品庫存　吸線下人流
2021/08/03
【疫市求生】英國試用新零售技術　網上實時顯示產品庫存　吸線下人流
【可持續發展】循環經濟成企業新議題　南豐作坊英國據點正式啟用
2021/08/07
【可持續發展】循環經濟成企業新議題　南豐作坊英國據點正式啟用
【英國John Lewis轉型】英零售商John Lewis拓財富管理業務　冀增收入來源
2021/08/19
【英國John Lewis轉型】英零售商John Lewis拓財富管理業務　冀增收入來源

你可能感興趣

【彈性上班】英國工黨倡為靈活工作安排立法　平衡工作及照顧家庭
14:36 2021/07/28
【彈性上班】英國工黨倡為靈活工作安排立法　平衡工作及照顧家庭
【疫市求生】英國試用新零售技術　網上實時顯示產品庫存　吸線下人流
18:02 2021/08/03
【疫市求生】英國試用新零售技術　網上實時顯示產品庫存　吸線下人流
【可持續發展】循環經濟成企業新議題　南豐作坊英國據點正式啟用
12:38 2021/08/07
【可持續發展】循環經濟成企業新議題　南豐作坊英國據點正式啟用
職位招聘 疫情 倉務員 司機 英國 運輸 英鎊 行業 Amazon

下一篇文章

【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR商機】MIRROR及ERROR形象正面有活力成品牌新寵　麥當勞揀姜濤、Anson Lo、Edan　一連三周宣傳App周年慶
【MIRROR商機】MIRROR及ERROR形象正面有活力成品牌新寵　麥當勞揀姜濤、Anson Lo、Edan　一連三周宣傳App周年慶
【房地產】樓價高企　韓國年輕人轉往虛擬房地產市場
【房地產】樓價高企　韓國年輕人轉往虛擬房地產市場
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）
【MOS Burger】MOS Burger疫下生意升　引入新品牌MOS CUCINA　8月30日進駐銅鑼灣（多圖）
【MOS Burger】MOS Burger疫下生意升　引入新品牌MOS CUCINA　8月30日進駐銅鑼灣（多圖）
【MIRROR商機】MIRROR及ERROR效應衝擊廣告業　姜濤率先跑出形成新現象　原因是...？
【MIRROR商機】MIRROR及ERROR效應衝擊廣告業　姜濤率先跑出形成新現象　原因是...？
【電子錢包】香港麥當勞餐廳及App　增設PayMe支付方式
【電子錢包】香港麥當勞餐廳及App　增設PayMe支付方式