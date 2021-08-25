【英國經濟】英國有工無人做　Amazon送1.06萬入職獎金吸納人才

▲ 亞馬遜（Amazon）在英國，「急切的需要」聘請倉務員和包裝員。（法新社圖片）

英國政府在疫情爆發時因憂慮僱主裁員，幫助僱主支付員工部份薪金而推出「Coronavirus Job Retention Scheme （CJRS）」。雖然暫時決定於9月30日完結，但被指休假計劃是其中一個、令企業面臨極大的招聘難題。

據英國政府公布的數據顯示，截至6月30日為止，共有54萬名僱主和190萬名員工正在休假，數目較去年同期下跌。但有部份行業的企業，如電商、物流等，須推出獎勵制度以吸納人才。

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亞馬遜（Amazon）在英國，「急切的需要」聘請倉務員和包裝員。而為了解決和鼓勵人才加入，新員工只要於9月18日前入職，即可獲發1,000英鎊（約1.06萬港元）的入職獎金。

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據BBC報道，該項新措施適用於英國指定地區，包括達靈頓（Darlington）、達特福德（Dartford）， 斯旺西（Swansea）， 雷迪奇（Redditch）和考文垂（Coventry）。

其實亞馬遜早前為吸引新員工入職，增加了工作時薪至11.1英鎊（約119港元），以及超時工作津貼至每小時22.2英鎊（約237港元）。該企更明言，這些條件適用於「毋須工作經驗而可即時入職」的新員工。

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事實上，英國在截至7月份的三個月以內，英國職位空缺達破紀錄的95.3萬個。不少企業招聘時要改變策略，例如肉廠招聘囚犯或前囚犯，負責屠宰場或加工廠的職位。另有英國大型連銷超級市場Tesco，亦為聘請卡車司機，提供1,000英鎊的入職獎金，並計劃提高司機的年薪。

責任編輯：馬意文