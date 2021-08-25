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【華為手機】走奢華風！　Caviar推全新定製版華為Mate40 Pro機殼　最貴21萬（多圖）

科技 15:46 2021/08/25

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九天之上系列提供 3 個款式，分別為月宮仙子、太空征服者及祝融之心，售價由43,800 元人民幣（約53,356港元）起。（Caviar）

奢侈訂製手機殼品牌 Caviar 早前再推出新產品。為慶祝中國在航天方面的成就，Caviar 推出華為 Mate40 Pro 九天之上系列定製版手機殼。其中全球僅 8 部的「祝融之心」以 18K 火龍浮雕設計，再配上陀飛輪計時，售價為 18 萬人民幣（約21萬港元）。

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據品牌官網介紹，手機外殼由黑色 PVD 塗層的鈦製成，並以鐳射雕刻技術制成宇宙景觀。至於機殼背面配備一個陀飛輪計時，錶盤由紅色複合石材製成，而計時器下方還有一條以 18K 金製成的火龍浮雕。

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九天之上系列手機殼提供 3 個款式，分別為月宮仙子、太空征服者及祝融之心，售價由 43,800 元人民幣（約53,356港元）起。Caviar 在今年 7 月正式進軍中國，目前品牌在中國市場發售的定製款產品包括華為 Mate 40 Pro、蘋果 iPhone 12 Pro/Max 手機殼，以及汽車、手錶等配件。

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記者：廖淑瑩

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