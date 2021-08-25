塔利班要求前政府官員返工 強調唔使驚報復

▲ 路透社報道，塔利班下令阿富汗前政府官員復工。

阿富汗政局於塔利班掌權後未穩，民眾連日來爭相進機場希望離國，塔利班宣布禁止阿富汗人離開以免人才外流。路透社報道，塔利班下令阿富汗前政府官員復工，又稱這些官員不用害怕遭到報復。

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路透社報道，47歲的海德里（Ashraf Haidari）曾於阿富汗財政部任職經濟學家，他一直憂慮自己會因為前政府效力，而遭塔利班報復。

但海德里早前接獲塔利班一名指揮官的電話，要求他重返政府工作，為阿富汗34個省分配資金。海德里憶述塔利班對他說無需驚慌或試圖匿藏，強調目前有大量人逃離阿富汗，希望海德里運用專業技能來協助國家運作。

由於塔利班強調會按伊斯蘭教法統治國家，海德里重新蓄鬍鬚，又脫下西裝換上阿富汗傳統長袍，重返政府為塔利班工作。

路透社指出，塔利班稱阿富汗面臨經濟動盪和現金短缺的困境，要求另外3名阿富汗財政部和央行中層官員返工。

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塔利班對上一次掌權時禁止女性工作和上學，要求女性必須有男性監護人陪同下外出，更要穿著罩袍遮蓋全身。

路透社引述阿富汗財政部稅務職員西坎達爾（Sohrab Sikandar）指，他在塔利班掌權後重返辦公室工作以來，一直沒有見過任何女同事。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周二（24日）表示，人們現在是時候為國家工作。塔利班又表示，女性不准上班只是臨時措施，任何限制阿富汗女性的規定亦一律只是暫時性。

責任編輯：鄭錦玲