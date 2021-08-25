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【業績│銀行股】大新銀行上半年純利按年增17.4%　加派中期息　大新金融純利升18%

股市 13:55 2021/08/25

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大新銀行（02356）及大新金融（00440）中午公佈中期業績。

大新銀行 （02356） 及大新金融 （00440） 中午公佈中期業績。大新銀行純利按年升17.4%，至11.1億元，營運收入按年增3.9%至27.2億元，擬派中期息，每股0.1元，較去年同期增25%。

上半年淨利息收入按年升5.8%，至19.6億元。淨服務費及佣金收入按年增10.9%，至6.4億元。期內淨服務費及佣金收入改善，主要因財富管理業務表現理想。

截至6月底，該行淨息差為1.74%，略高於去年同期的1.66%。信貸減值虧損為1.17億，按年跌67.9%。

花旗唱好港銀中期業績，詳見﹕【下一頁】

另外，截至6月底，該行綜合普通股權一級資本及整體綜合資本充足率分別為14.2%及18%，兩者均較去年底分別增加0.4個百分點。

展望未來，該行預期，儘管經濟將持續復甦，但相信恢復步伐較上半年有所放緩，料貸款需求仍持續相對低迷。但隨著信貸質素提升，該行預期信貸風險偏好持續向好。

大新金融擬派中期息　每股0.33元

大新金融同日公佈中期業績，上半年純利按年增18.3%，至8.8億元。營運收入按年增4.8%，至30.5億元。擬派中期息，每股0.33元，較去年同期增22.2%。

至下午1時56分，大新銀行現升0.7%，報7.67元。大新金融升1.5%，至24.2元。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

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編輯﹕賴奕羚

港股 傳統經濟股 純利 大新銀行（02356） 大新金融（00440） 銀行

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