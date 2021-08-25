【業績｜內房股】龍湖上半年多賺17%　中期息增逾一成至0.47元人幣

▲ 龍湖上半年多賺17% 中期息增逾一成至0.47元

龍湖 （00960） 上半年多賺17%至74.2億元（人民幣，下同），剔除公平值變動等影響後的核心溢利按年增長17.1%至61.8億元。龍湖擬派中期息0.47元，按年增17.5%。

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期內，營業額按年升18.5%至606.2億元；其中物業投資業務租金收入增長42.4%至47.8億元，商場及租賃住房分別佔76.6%及22.3%。上半年合同銷售額增長28.4%至1,426.3億元。

融資「三道紅綫」繼續達標

截至6月底止，剔除預收款後的資產負債率為68.3%，淨負債率為46%，現金短債比為3.91倍，綜合借貸總額為1,918.2億元，平均借貸成本為年利率4.21%，平均貸款年限為6.18年，創新低。

龍湖上半年共獲取53幅新地，權益地價389億元。截至6月底止，土地儲備合計7,717萬平方米，權益面積為5,367萬平方米，平均成本為每平方米5,323元。

商業方面，集團上半年新開業5座天街項目，已開業 商場的同店銷售額按年增60%，客流也逐步恢復至疫情前水平。下半年在南京、北京、杭州、重慶、武漢、蘇州等地有7座新商場即將面世。

另外，龍湖租賃住房品牌「冠寓」實 10.7億元租金收入，期末整體出租率達94%。

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