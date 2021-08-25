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世界銀行暫停資助阿富汗 高度關注女性處境

環球社會熱點 13:23 2021/08/25

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塔利班掌權後政局未穩，阿富汗政府於美國的資產更遭到凍結。世界銀行宣布，對塔利班統治下女性處境感到擔憂，將暫停資助阿富汗。世界銀行表示，已暫停對阿富汗項目付款，會繼續與國際社會合作。

阿富汗或面臨物資短缺 恐釀人道災難 【下一頁】

世界銀行發言人桑切斯本德爾（Marcela Sanchez-Bender）發表聲明指，世界銀行深切關注阿富汗局勢及當地發展前景，尤其關注女性處境。世銀已暫停阿富汗項目付款，組織會繼續與國際社會和發展夥伴協商，討論保留阿富汗發展成果及支援當地民眾方法，並根據內部政策監察及評估局勢。

根據世界銀行網站顯示，世銀已向阿富汗提供逾53億美元（約413.4億港元）資金，而由世界銀行管理的阿富汗重建信託基金已籌得逾129億美元（約1,006億港元）。阿富汗嚴重依賴外國援助，外界預料，世界銀行舉措將對阿富汗經濟造成新一輪打擊。

阿富汗貨幣貶值恐買唔到麵包 經濟料萎縮兩成 【下一頁】

阿富汗央行前行長艾哈邁迪（Ajmal Ahmady）上周五（20日）接受美國媒體訪問表示，阿富汗將面臨經濟困難，懇求國際社會繼續提供支援，人道主義援助將需要在未來數月內增加。

責任編輯：李俊儀

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