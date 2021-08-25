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【日本核廢水】擬建海底管道排放 望減少影響福島聲譽

環球社會熱點 13:05 2021/08/25

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日本核廢水存放量將在明年達到上限，日本政府早前決定兩年內將已稀釋的福島核災核廢水倒入大海。日媒報稱，日本政府為減低傾倒核廢水對當地聲望的影響，計劃興建海底管道直接排出大海。

【日本核廢水】麻生太郎：飲咗都無事 中方反駁飲咗先講（第三版） 【下一頁】

日本放送協會（NHK）報道指出，日本政府與負責經營福島核電廠的東京電力公司先後商討兩種倒核廢水的方法，分別是海底管道及直接岸邊傾倒。據悉，海底管道將會建在離岸1公里，東電正準備9月開始磁力勘測海床。

東電有指會在2023年初完成興建海底管道，希望管道可以有助更好稀釋核廢水。有關計劃最快會在9月，交予日本原子能管制委員會審核。

排放核廢水的消息公布後，引來當地漁民劇烈反彈，憂慮對漁業聲譽造成負面影響。日本政府與東電希望，透過海底管道排放核廢水減輕對聲譽的影響。

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【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口 【下一頁】

東電會使用先進液體處理系統處理核廢水，但仍然無法去除放射性物質「氚」（tri）。 根據日本政府計劃， 氚的濃度將會被稀釋至每公升少於1,500貝克（becquerels，衡量放射性活躍度國際單位）。這個濃度為日本安全標準所允許的40分之1，世衛可飲用水標準的7分之1。

污染 日本 福島 核災

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