【TikTok】跟隨Facebook、Snapchat步伐？　TikTok推AR擴增實境開發平台

▲ 繼 Facbook、Snapchat 後，短片平台 TikTok 日前亦推出「Effect House Studio」 （特效屋工作室）的 AR 開發平台，讓用戶創作各種 AR 特效。

繼 Facbook、Snapchat 後，短片平台 TikTok 日前亦推出「Effect House Studio」 （特效屋工作室）的 AR 開發平台，讓用戶創作各種 AR 特效。

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平台現時仍處於測試階段，日前正式接受用戶註冊。據悉，平台的專用界面將用戶引導到至一份問卷，詢問用戶之前是否開發過 AR 特效以及他們希望在 TikTok 創作甚麼AR 效果，整體來說 Effect House 的功能與 Snapchat 的 Lens Studio 或 Facebook 的 Spark AR 非常相似。

目前 Facbook、Snapchat 均針對旗下的社交平台，提供 AR 特效內容應用，增加用戶之間的互動，加上愈來愈多手機也開始內置 AR 應用工具，令 TikTok 推出類似平台也是順應市場潮流。

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記者：廖淑瑩