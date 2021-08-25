【蘋果新品】iPad mini 6外觀係點？設計師製渲染圖　料有5色選擇

近日有關蘋果新品iPad mini 6的消息不斷，有專門製作各種科技新品渲染圖的設計師Michael Ma，根據目前掌握的iPad mini 6規格及外觀的消息，製作了高清版本的iPad mini 6渲染圖。

外觀方面，iPad mini 6預計配備5色包括：銀色、太空灰、玫瑰、金綠色、天藍色。並且配備8.4吋Liquid Retina全屏幕，體積為206×138×6.1mm。

設計師Michael Ma在個人網站發布的iPad mini 6渲染圖：

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規格方面，iPad mini 6將與最新一代iPad Air一樣，支援Touch ID生物識別，將該功能整合至電源鍵，更方便地解鎖裝置。並且採用iPhone 12系列同款的A14芯片，支援5G網絡連接，預計提供三種存儲版本：64/128/256GB，並支援新一代Apple Pencil。

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責任編輯：張寶燕