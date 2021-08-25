【業績｜物管股】碧桂園服務半年多賺61%　股價半日逆市升2.2%

▲ 碧桂園服務半年多賺61%

碧桂園服務 （06098） 上半年多賺60.7%至21.1億元（人民幣，下同），不派息。期內，收入按年增84.3%至115.6億元，其中，物業管理服務收入增30.5%至51.7億元，佔比降至44.7%。碧桂園服務半日升2.2%，中午收市報60.8港元，成交額約2.2億港元。

碧桂園上半年純利按年增6%息20.98分人幣，看【下一頁】

截至6月底止，碧桂園服務物業服務收費管理面積約6.44億平方米，合同管理面積約12.05億平方米。「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約8520萬平方米。

至於增值服務，上半年社區增值服務收入按年升132%至14億元，非業主增值服務收入升56.9%至10.6億元。

上半年集團毛利率由去年同期約37.2%下降3.8個百分點至約33.4%，主要因城市服務併表、疫情社保減免政策的取消等偶發性因素的影響造成毛利率下降， 剔除城市服務及本期新增的商業運營服務業務分部因素後，毛利率則由按年下降1.1個百分點至約36.2%。

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編輯：袁諾曦