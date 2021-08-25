  • 33°C
香港時間 : 2021825日 (三) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜物管股】碧桂園服務半年多賺61%　股價半日逆市升2.2%

股市 12:28 2021/08/25

分享：

碧桂園服務半年多賺61%

碧桂園服務 （06098） 上半年多賺60.7%至21.1億元（人民幣，下同），不派息。期內，收入按年增84.3%至115.6億元，其中，物業管理服務收入增30.5%至51.7億元，佔比降至44.7%。碧桂園服務半日升2.2%，中午收市報60.8港元，成交額約2.2億港元。

碧桂園上半年純利按年增6%息20.98分人幣，看【下一頁】

截至6月底止，碧桂園服務物業服務收費管理面積約6.44億平方米，合同管理面積約12.05億平方米。「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約8520萬平方米。

至於增值服務，上半年社區增值服務收入按年升132%至14億元，非業主增值服務收入升56.9%至10.6億元。

上半年集團毛利率由去年同期約37.2%下降3.8個百分點至約33.4%，主要因城市服務併表、疫情社保減免政策的取消等偶發性因素的影響造成毛利率下降， 剔除城市服務及本期新增的商業運營服務業務分部因素後，毛利率則由按年下降1.1個百分點至約36.2%。

相關文章：【業績｜物管股】合景悠活績後升逾6%　在談收併購項目4至5個　有信心年底在管面積達2億平方米

【業績︱物管】越秀服務上半年多賺1.3倍　冀TOD服務可延伸至高鐵及機場

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

新經濟股 港股 碧桂園服務（06098）

上一篇文章

【業績｜手機設備股】丘鈦上半年多賺7成不派息　毛利率升至11.6%

下一篇文章

【業績｜藍籌股】瑞聲科技上半年賺9.21億人幣　按年增187.4%、派中期息每股0.2元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點　騰訊ADR再高15元　北水吸資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點　騰訊ADR再高15元　北水吸資22億（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股　科技股暴力反彈
【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股　科技股暴力反彈
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」