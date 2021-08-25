【瑞聲業績】瑞聲科技半年多賺1.9倍、中期息倍增至0.2元　管理層：繼續尋找車載鏡頭投資機會及合作伙伴

▲ 瑞聲科技上半年賺9.21億人幣 按年增187.4%、派中期息每股0.2元

瑞聲科技 （02018） 今年上半年股東應佔溢利達9.21億元（人民幣，下同），按年增長187.4%。期內，瑞聲科技收入按年增長9.9%至86.09億元，上半年整體毛利率達28.1%，按年上升4.9個百分點。瑞聲科技派發中期股息0.2港元，去年同期為0.1港元。

對於車載鏡頭進展，黃美娟稱，公司在6月份與德國感測器技術專業公司Ibeo達成戰略合作，會繼續尋找新投資機會及合作伙伴，拓展車載鏡頭。她又透露，現正與各方造車新勢力初步接觸，希望將WLG玻塑混合鏡頭應用到車戴鏡頭領域，未來2至3年會有更清晰戰略。

預計年底WLG 玻璃產量達到700萬至800萬

問及WLG玻塑混合鏡頭的量產情況，投資者關係總監黃美娟稱，上半年已推出首款採用WLG手機，去年重慶玻璃工廠已落成，捷克WLG模具工廠在次季竣工，現在已完成產能部署，預計年底WLG 玻璃產量達到700萬至800萬，期望協助客戶導入項目，提升公司未來整體光學市佔率。

近期金屬原材料價格上漲，首席財務官郭丹表示，公司有密切關注事件，但實際對毛利影響不大，而集團已作戰略部署及備貨。

越南廠房佔聲學總產量不足20% 影響可控

瑞聲旗下越南廠房在6月份受到疫情影響，郭丹指出，該工廠佔聲學總產量不足20%，早前已積極調動生產資源，確保交付能力，形容影響可控，而上月該廠房產量已逐漸恢復正常。

問及日後聲學及光學收入貢獻佔比，郭丹指出，光學貢獻有提升空間，但佔比要視乎光學業務推進速度，尤其現時光學正步入高增長階段。她補充，聲學亦有增長空間，例如將立體聲設計引入到智能家具等。

將分折上市的誠瑞光學次季收入及利潤貢獻有所提升

早前瑞聲計劃將旗下誠瑞光學上市，黃美娟稱，誠瑞光學作為公司主要戰略之一，其次季收入及利潤貢獻也有所提升，對上市進展有信心，現時正按步就班推進項目，並會適時公布最新消息。

瑞聲科技午後股價倒升，最多升近6%，收報46.85元，升2.52%，成交5.59億元。

海外工廠產能利用率不足 拖累毛利率按季下降

瑞聲表示，行業持續受全球疫情反覆的影響，尤其是越南等部分區域，再加上上游芯片短缺的影響，公司海外工廠產能利用率不足，疊加主要客戶產品單價下降，導致第二季度毛利率按季下降6.1個百分點。雖然第二季度是智能手機行業的傳統淡季，全球智能手機出貨量按季下滑，但公司第二季度收入按季上漲0.6%。

上半年聲學業務實現收入41億元，按年增長24.3%，毛利率提升6.7個百分點至33%；光學業務期內收入達15億元，按年增長137.1%，毛利率為24.7%；電磁傳動及精密結構件業務期內收入達24億元，按年下跌28.4%，毛利率為23.8%。

公司指，隨著5G滲透率的不斷提升，5G手機換機潮將出現，促進智能手機出貨量的穩步增長。而5G網絡技術的發展，將提升不同應用場景下的人機交互體驗，如智能汽車，可穿戴設備或者AR/VR市場等，瑞聲將加快產品應用在新業務領域，實現多元化業務發展。

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