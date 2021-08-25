【瑞聲業績】瑞聲科技半年多賺1.9倍、中期息倍增至0.2元　午後倒升

▲ 瑞聲科技上半年賺9.21億人幣 按年增187.4%、派中期息每股0.2元

瑞聲科技 （02018） 今年上半年股東應佔溢利達9.21億元（人民幣，下同），按年增長187.4%。期內，瑞聲科技收入按年增長9.9%至86.09億元，上半年整體毛利率達28.1%，按年上升4.9個百分點。瑞聲科技派發中期股息0.2港元，去年同期為0.1港元。

瑞聲科技午後股價倒升，最多升近6%，最新升幅收窄至1.3%，報46.3元，成交4.3億元。

瑞聲表示，行業持續受全球疫情反覆的影響，尤其是越南等部分區域，再加上上游芯片短缺的影響，公司海外工廠產能利用率不足，疊加主要客戶產品單價下降，導致第二季度毛利率按季下降6.1個百分點。雖然第二季度是智能手機行業的傳統淡季，全球智能手機出貨量按季下滑，但公司第二季度收入按季上漲0.6%。

上半年聲學業務實現收入41億元，按年增長24.3%，毛利率提升6.7個百分點至33%；光學業務期內收入達15億元，按年增長137.1%，毛利率為24.7%；電磁傳動及精密結構件業務期內收入達24億元，按年下跌28.4%，毛利率為23.8%。

公司指，隨著5G滲透率的不斷提升，5G手機換機潮將出現，促進智能手機出貨量的穩步增長。而5G網絡技術的發展，將提升不同應用場景下的人機交互體驗，如智能汽車，可穿戴設備或者AR/VR市場等，瑞聲將加快產品應用在新業務領域，實現多元化業務發展。

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