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【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？

商業 13:30 2021/08/25

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MIRROR 12子推出愈來愈多的新作品。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江𤒹生（Anson Kong，又稱AK）早前發布新歌《虎道門》，又引起鏡粉關注。事實上，在今日的香港，街上不難看見MIRROR 12子的身影，皆因不少品牌找他們宣傳。MIRROR又能否帶動新商機？

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，每個時期都有明星，香港亦不只現在的MIRROR，過去曾有「四大天王」。即使是今時今日的MIRROR，他相信仍有部份港人不太了解。

然而，香港若要發展娛樂產業，他坦言重點在於市場規模。並解釋，香港市場較小，對商品的需求亦較小。只針對本地市場發展產業，他相信可能性較微，皆因以MIRROR為例，只有廣東話作品。

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香港的娛樂事業漸息微，只有廣東話作品並以香港市場為主。他稱：「打不到返國內或外國」，會受市場局限。雖然南韓的明星、影視亦是以韓語為主，但香港不能靠廣東話及香港市場。原因有二：

1. 產量和品質
南韓的影視或音樂作品雖然用韓語，但在劇情和場面等方面，有更多布置，並且是大量生產高質素的作品，不是「一套兩套」或「一個兩個紅明星」。大量不同的高質素作品，能夠吸引更多受眾，聽和學習其他語言，或翻譯該些作品。

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2. 賣點
若明星想成為經典或長遠發展，最重要有質量和賣點，並舉例Michael Jackson全球知名，正因其特色舞蹈表演「Moon Walk」。只有不可取替的賣點，才能避免被另一後進明星取代。

東京奧運之後，本地掀起一股運動熱潮。莊太量認為，香港運動員和明星的市場不同，皆因運動員是健康路線。加上在東奧獲獎後，定位已是國際性，故兩者不能直接比較。

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記者：馬意文

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