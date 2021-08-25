【MIRROR商機】點解MIRROR成本地廣告商新寵　學者話你知

▲ MIRROR近來大紅成為廣告界新寵。

MIRROR近來大紅成為廣告界新寵，為什麽廣告商喜歡找明星代言或賣廣告？竄紅背後，香港中文大學商學院行政人員工商管理碩士課程主任林邦源，分享了固中兩個因素。

林邦源表示，廣告商找明星宣傳有兩大亮點：

1. 知名度

明星可以「吸睛」，並以菲仕蘭香港旗下品牌「黑白」找來MIRROR成員Ian宣傳為例，即使尋常如奶茶的產品，亦會因明星宣傳而多人看。

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2. 喜歡程度

過去會有品牌在揀選明星代言時，向民眾進行調查，並取其平均分最高者，決定哪個最受眾較廣而揀選明星。但他重申，接不接受或喜不喜歡明星，與知不知道他的存在沒有必然關係。並舉列，若明星的評價兩極，或造成平均分高而未必受大眾喜愛。不能從而為商品帶來實際的效益。

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哪些廣告商較常找明星代言？林直言，視乎商品的參與度。惟品牌選擇明星代言，須留意明星會否發生負面事件。例如最近內地明星吳亦凡被接連爆出負面事件，過去亦有陳冠事件，與他們一起宣的商品「即時要停」。

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故他強調，品牌推廣宜「先天下之憂而憂」，即是不能單靠明星代言或宣傳。在製作宣傳時，須拍攝多一齣運用創意、只針對產品的廣告，以作備用。或同時「簽兩三個明星」，避免一個發生意外令宣傳停止。

記者：馬意文