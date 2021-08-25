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【微軟Ignite 2021】微軟宣布Ignite大會　將於11月線上舉行

科技 12:40 2021/08/25

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微軟（Microsoft）宣布，2021年度的第二次Ignite大會，將於11月2至4日，以直播活動形式舉辦，歡迎所有開發者及IT專業人士在線上觀看。

微軟在今年初舉行的Ignite大會，主要公布了Microsoft Teams及Outlook的新功能，Power Automate系統更新，以及以企業為重點的新雲端服務Microsoft Mesh，讓開發者能更簡易的建立擴增實境（AR）的應用服務，並透過AR、VR頭戴裝置或手提電腦、智能電話等連網裝置，滿足用戶虛擬實境間整合互動的需求。

至於是次的Ignite大會內容，微軟僅指出，將於會上探討最新的產品演示，與微軟專家進行問答等。不過隨著Windows 11已經正式發布，會上亦可能會重點介紹新系統的特色。

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【微軟加價】微軟Office 365及Microsoft 365企業方案加價　將於明年3月生效

責任編輯：張寶燕

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