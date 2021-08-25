【安踏2020】安踏績後跌逾5%　料下半年銷售增長及利潤不及上半年　瑞銀仍上調目標價至217元（附大行最新目標價）

▲ 安踏料下半年銷售增長及利潤不及上半年 瑞銀仍上調目標價至217元

安踏上半年盈利及中期息增逾倍，惟績優未有帶動股價更上一層樓，股價隨大市跌5.6%，中午收報161.7元，成交額18.8億元。綜合券商報告指出，安踏管理層在投資者會議表示，下半年銷售增長或不及上半年，維持全年業績指引，安踏將增加更多高端產品，今年會開設「冠軍店」。

安踏每手單位拆至200股、入場費降8成，半年多賺1.3倍中期息大增至60仙，看【下一頁】

大行最新予安踏目標價

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安踏管理層表示，7月銷售仍強勁，但受累內地疫情反彈及水災，8月銷售放緩。安踏維持全年業績指引，預期安踏及Fila零售銷售按年增長20%及30%，加上中國經濟放緩、東京奧運的投資、研發支出增加等，預期集團下半年銷售及利潤增長或不及上半年。

管理層又指，安踏主品牌DTC模式好於預期，上半年經營利潤淨達中單位數，目標錄得高單位數。另外，順應國潮熱興起，安踏計劃推出中高端品牌「冠軍店」，料今年開不多於10間，明年開10間至20間，售賣1,000元（人民幣，下同）以上的「中國國旗」服裝。

至於Fila，管理層指，FILA每月銷售額上升至每店90萬元，認為仍有增長空間，因為黃金地段的 FILA 門店產生的銷售額是其的3至5倍。不過，交銀國際董事兼消費行業研究主管呂浩江表示，認為FILA的經營利潤率可能已經達到上限，因為上半年的29%經營利潤率仍然與18和19年同期相若，但當時每月銷售額為每店50至60萬元。

新品牌方面，預期Descente全球最大旗艦店將於今年11月北京開幕。管理層指，由於下半年的季節性更强，估計Amer全年可以收支平衡。

高盛：體育用品需求仍然高於其他消費行業

高盛表示，受惠於綫上銷售及安踏品牌強勁的綫下表現，上半年安踏銷售高於該行預期，但Fila表現則低於預期。該行認為體育用品需求仍然高於其他消費行業，皆因結構性需求增長及政策支持，看好安踏長遠的增長故事，而且多品牌策略將促進市場份額上升。

摩根士丹利認為，雖然管理層預期下半年銷售放緩，但相信安踏有足夠能力應對需求下滑，經營利潤率也未見有風險，料其市場份額會繼續上升，認為集團為長期贏家。

交銀國際：耐克及阿迪達斯中國銷售疲軟利好安踏

交銀國際指，體育用品繼續獲得明確的政策支持，體育課程也成為小學至高中的必備要求，意味著課後時間從補習和遊戲重新分配到體育，料耐克及阿迪達斯在中國的銷售持續疲軟也繼續利好安踏。呂浩江指，近期處於政策市，不同消費行業也出現監管消息，但體育用品有利好政策支持，仍是較安全板塊，加上企業盈利增長勢頭強，繼續看好體育用品股。

但該行提醒小心兩大風險，包括下半年銷售放緩可能惡化，以及疫情或令Amer東南亞的供應鏈可能受影響。

瑞銀亦指，對Amer感審慎樂觀，認為其他越南供應商的生產或影響Amer全年收支平衡的預期，零售經營利潤在上半年為中單位數，拖累安踏整體利潤，一旦零售業務利潤長遠達高單位數，料經營溢利可重返過往水平。安踏品牌未來24個月計劃增加更多高端產品及維持大眾市場產品。該行上調集團2021至23年盈測0%至2%，並上調目標價。

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編輯：袁諾曦