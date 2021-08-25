【市場壟斷】維護開發商利益？　南韓擬禁Play Store、App Store收取佣金

▲ 據《路透社》報導，南韓當局正研究《新電信商業法修正案》，禁止 Play Store、App Store 等應用程式平台向開發商收取佣金，避免造成市場壟斷。

近年蘋果和 Google 在應用程式商店的影響力，受到各國關注。據《路透社》報導，南韓當局正研究《新電信商業法修正案》，禁止 Play Store、App Store 等應用程式平台向開發商收取佣金，避免造成市場壟斷。

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由 2020 年年中開始，南韓立法院曾討論相關修正案，內容主要瞄準具有領先優勢的應用程式平台 ，即主流的蘋果與 Google。法案將禁止科技企業限制開發商只能使用 Android、iOS 的支付系統，將能有效阻止平台透過支付系統向開發商收取佣金。

不論是 iOS 或 Android，在旗下的 APP 商店中，都會以資安為由，強制開發商使用自家的支付系統。依照目前 Google 與蘋果的規定，只要用戶下載或在應用程式內購買產品，均必須向平台支付 30% 佣金 ，作為使用 Play Store、App Store 平台服務及維護費用。

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記者：廖淑瑩