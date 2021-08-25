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塔利班禁阿富汗人離開 防國内專才外流

環球社會熱點 13:06 2021/08/25

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塔利班只會允許外國人進入阿富汗機場，以免國内專業人才外流。

美國下周二（31日）撤離阿富汗的限期逼近，大量阿富汗民眾連日來爭相擠入機場希望離國。塔利班稱要禁止阿富汗人離開，表示目前只會允許外國人進入阿富汗機場，以免阿富汗國内專業人才外流。

塔利班禁止女性翻工 稱只是暫時性同保障安全 【下一頁】

塔利班周二（24日）於阿富汗首都喀布爾舉行記者會，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，塔利班已經封鎖通往喀布爾機場的道路。

他表示塔利班仍允許外國公民離開阿富汗，但禁止阿富汗人接近機場，避免大量人群聚集在機場附近再發生大規模人踩人意外。

穆賈希德批評外國試圖帶走阿富汗人才：

我們要求（美國）停止（帶阿富汗人離開）這種行為。這個國家需要這些人才的專業技能，外國不應帶走他們。

（We ask [the Americans] to stop this process. This country needs their expertise. They should not be taken to other countries.）

拜登拒絕延後撤離阿富汗 警告遇襲風險高 【下一頁】

穆賈希德又表示，塔利班不會接受美國等國家延長撤離阿富汗的限期。他稱美國擁有飛機和機場等資源，絕對有條件帶所有外國人離開，但不應包括阿富汗人。

美軍周二表示，他們與盟國一日内安排約2.16萬人撤離阿富汗，是塔利班佔領阿富汗以來最大規模的一次撤僑行動。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，約有5萬至6.5萬阿富汗人符合撤離資格。美國自塔利班掌權以來已安排3.7萬人撤離阿富汗，但未有透露其中有多少人屬於阿富汗難民。

責任編輯：鄭錦玲

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