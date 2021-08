塔利班禁阿富汗人離開 防國内專才外流

美國下周二(31日)撤離阿富汗的限期逼近,大量阿富汗民眾連日來爭相擠入機場希望離國。塔利班稱要禁止阿富汗人離開,表示目前只會允許外國人進入阿富汗機場,以免阿富汗國内專業人才外流。

塔利班禁止女性翻工 稱只是暫時性同保障安全 【下一頁】

塔利班周二(24日)於阿富汗首都喀布爾舉行記者會,發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示,塔利班已經封鎖通往喀布爾機場的道路。

他表示塔利班仍允許外國公民離開阿富汗,但禁止阿富汗人接近機場,避免大量人群聚集在機場附近再發生大規模人踩人意外。

穆賈希德批評外國試圖帶走阿富汗人才:

我們要求(美國)停止(帶阿富汗人離開)這種行為。這個國家需要這些人才的專業技能,外國不應帶走他們。

(We ask [the Americans] to stop this process. This country needs their expertise. They should not be taken to other countries.)