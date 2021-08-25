【ET午市精點】恒指高開低走 科技股反彈乏力（附Time Code）

港股今早高開低走。恒生指數先高開逾200點，但26000點遇上阻力倒跌過百點。中午恒指收報25634點，跌93點。港股短綫反彈完結？業績高峰期相關股份如何部署？致富證券聯席董事莊志豪為你分析。

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10：48 - 港股早市速報

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