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【ET午市精點】恒指高開低走 科技股反彈乏力（附Time Code）

股市 12:30 2021/08/25

分享：

港股今早高開低走。恒生指數先高開逾200點，但26000點遇上阻力倒跌過百點。中午恒指收報25634點，跌93點。港股短綫反彈完結？業績高峰期相關股份如何部署？致富證券聯席董事莊志豪為你分析。

立即點擊收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3041761/

Time code

00：09 - 港股市況速報
00：47 - 港股市況分析　雙底反彈完結？
02：00 - 線上醫療股京東健康 （6618） 、平安好醫生 （01833） 業績 監管潮下前景分析
04：05 - 外資買入科技股 監管陰霾已退？
05：45 - 內地餐飲股業績 留意反彈浪已過
07：25 - 股票分析：安踏體育 （2020） 績後插6% 長線部署時機
10：48 - 港股早市速報

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》（點擊↓）

Time code：

00：00 - 港股今早焦點速覽
00：36 - 美股外圍市況速覽
02：05 - 美股外圍市況分析　留意Jackson Hole 會議
05：31 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
06：30 - 港股市況分析　反彈阻力在哪？
09：33 - 海底撈 （06862） 業績解讀　股價前景點睇
13：17 - 股票分析：中集安瑞科 （03899） 業績解讀　股價前景點睇
16：36 - ET個股推介：贛鋒鋰業 （01772）
18：14 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景
18：57 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景
19：52 - 港股開市前市況速報
21：16 - ATMXJ搏持續反彈可以點揀？
 

 

 

欄名 : ET午市精點

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指數 恒生指數 港股

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