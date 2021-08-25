【芯片大戰】台積電芯片代工費傳加價一成　三星宣布16,000億港元投資芯片AI生科

▲ 【芯片大戰】台積電芯片代工費傳加價一成 三星宣布1.6萬港元芯片AI生科投資策略

全球芯片供應持續緊張，掌握先進芯片製程最高市佔率的台積電（美：TSM）據報已向主要客戶溝通，擬明年起全面調高晶圓代工價格。台灣傳媒引述消息指，台積電已接洽聯發科等十大客戶，考慮明年首季調高芯片成熟製程代工費20%、先進製程代工費10%，引用分析料台積電毛利率可提升到53%至54%。

台積電去年下半年毛利率維持在53%以上，但今年首季、次季分別跌至52.36%和50.04%。

台積電回應查詢時稱，不評論價格問題。

國際半導體產業協會（SEMI）指，晶圓廠所需材料包括矽晶圓、光阻劑、濕式化學法所需材料等，供給相當緊張，預估未來幾季晶圓供應將持續短缺。

台積電取代騰訊及阿里巴巴 成亞洲市值最大企業，可見【下一頁】

台積電早前承諾3年投入1000億美元資本開支，世界另一主要晶圓代工廠三星電子（Samsung），在李氏家族繼承人李在鎔獲假釋後，昨日（24日）宣布240萬億韓寰（約2060億美元或1.6萬億港元）投資後疫情時代（post-pandemic era）。

三星新計劃擬主要投資在生物製藥、人工智能、半導體和機器人，投資額較三星2018年提出的3年戰略計劃規模大3成。

三星未有細分各項項目的投資額，但期望該筆到2023年的投資將有助於加強集團在芯片製造等關鍵行業的全球地位，令公司可捕捉機器人、新一代電訊的機會。

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編輯：麥德銘