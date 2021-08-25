▲ 【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？ 小米急澄清MI地位「最重要」

小米 （01810） 今年3月花費200萬元人民幣聘請日本設計師原研哉重新設計「MI」新logo。有內媒引述小米發給XDA Developers的聲明，小米未來在內地推出的產品不再使用「MI」標誌，轉而使用「xiaomi」標誌。小米集團公關部總經理王化在微博否認棄用「MI」logo，但沒否認小米手機或不使用「MI」，而轉用「xiaomi」。

王化表示，MI標誌在所有應用中具有最重要地位，是小米集團全球唯一品牌標誌，作為小米集團企業形象、產品宣傳形象、渠道形像等使用，也是獨立使用存在的品牌標識。

他續指，Xiaomi字母標誌和Redmi字母標誌分別應用於歸屬系列產品、包裝及傳播，以表明其產品身份，並不存在全球範圍內停止使用MI品牌的說法。

▲ 小米公關部總經理王化回應「MI」Logo棄用疑雲

小米logo價值200萬元，設計師親解設計概念【下一頁】

小米3月公布原研哉設計新logo，並推周邊產品

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內媒報道引述小米發給XDA Developers的一份聲明中，小米已確認放棄「MI」品牌logo，轉而採用「xiaomi」logo，未來小米在內地推出的產品都不會再使用「MI」。除智能手機，「xiaomi」也適用於小米其他產品類別，包括平板電腦、可穿戴設備及手提電腦等。

小米在今年春季產品年發佈會上，宣布將Logo由方變圖，成為小米的新logo。小米新logo由日本設計師原研哉設計，聲稱具備「超橢圓」數學之美，含有「科技越是進步，就越接近生命的形態」之意，因此他提出「Alive生命感」設計理念以回應小米的企業文化。

雷軍沒有透露聘用原研哉設計小米新logo的費用，但內地媒體指，小米新logo設計費用高達200萬元人民幣。如今小米棄用，不少內地網民都稱「200萬logo白做了」。

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