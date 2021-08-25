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【小米新logo】小米棄用「MI」品牌改用「xiaomi」　網民笑言：「200萬logo白做了」

Hot Talk 11:31 2021/08/25

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【小米新logo】小米棄用「MI」品牌改用「xiaomi」　網民笑言：「200萬logo白做了」

小米 （01810） 於今年3月斥資200萬打造的新logo「MI」，用了不足半年，據報已經被小米放棄了。據外電Neowin報道，小米早前推出的MIX 4全屏手機，沒有再使用小米品牌「MI」，而是採用全新的小米品牌logo「xiaomi」，「MI」在過去10年一直小米的常用商標。

報道引述小米發給XDA Developers的一份聲明中，小米已確認放棄「MI」品牌logo，轉而採用「xiaomi」logo，未來小米在內地推出的產品都不會再使用「MI」。

小米logo價值200萬元，設計師親解設計概念【下一頁】

除智能手機，「xiaomi」也適用於小米其他產品類別，包括平板電腦、可穿戴設備及手提電腦等。

小米在今年春季產品年發佈會上，宣布將Logo由方變圖，成為小米的新logo。小米新logo由日本設計師原研哉設計，聲稱具備「超橢圓」數學之美，含有「科技越是進步，就越接近生命的形態」之意，因此他提出「Alive生命感」設計理念以回應小米的企業文化。

雷軍沒有透露聘用原研哉設計小米新logo的費用，但內地媒體指，小米新logo設計費用高達200萬元人民幣。如今小米棄用，不少內地網民都稱「200萬logo白做了」。

相關文章：【小米業績】小米周三放榜 上季盈利料增逾6成 一文看清券商預測

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