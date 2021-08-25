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塔利班禁止女性返工 稱只是暫時性同保障安全

環球社會熱點 12:28 2021/08/25

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奉行伊斯蘭教原教旨的武裝組織塔利班時隔20年重掌阿富汗，當地女性處境引起關注。塔利班近日要求，女性必須留在家中，直至當地建立適當系統確保安全後才能重新上班。塔利班發言人表示，女性不准上班只是臨時措施。

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塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，塔利班士兵未曾接受如何與女性相處的訓練，部分士兵不懂得與女性交流。在當局能完全確保女性安全前，女性需留在家中。他強調，要求女性留在家中只是臨時措施，任何限制阿富汗女性的規定亦一律只是暫時性。

外界一直關注阿富汗女性處境，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周二（24日）表示，尊重女性權利是基本要求。聯合國表示收到可信報告，塔利班限制女性權利。人權理事會亦通過決議，「堅定承諾」支持女性權利。但決議未達多個人權組織要求，未有任命1名聯合國阿富汗問題特別調查員。

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塔利班自重奪阿富汗政權後，一直向外界展示開明形象，包括承諾尊重女性權利及言論自由。聯合國難民署（UNHCR）表示，塔利班重掌政權前，已有逾55萬人因戰亂逃亡。

責任編輯：李俊儀

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