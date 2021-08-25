環球ETF產品總規模突破9萬億美元

根據晨星公司（Morningstar）的數據，截至今年7月底，全球交易所買賣基金（ETF）總資產規模突破了九萬億美元；單計今年首7個月，環球市場共有約七千億美元資金流入ETF，接近2020年全年度的淨流入（約7,365億美元）。ETF規模在過去幾年得以快速增長數倍，主要歸功於ETF越來越高的認受性，以及因歐美等地實施的量化寬鬆措施和整體低息環境所引致的充裕市場流動性充裕。

ETF產品日益受投資者歡迎

在過去一段時間，環球流動性一直處於充裕狀態，加上歐美等地在疫情期間，紛紛採取寬鬆的貨幣和財政政策以支撐經濟發展，令市場充斥著大量熱錢。投資者亦需為這些額外資金尋找不同的投資產品以獲得收益，ETF能夠為投資者提供相對快捷、方便和便宜的渠道以獲得市場回報（beta），因而備受歡迎。事實上，過去幾年，市場上有海外資產管理公司將非上市基金轉換為ETF產品的情況或計劃，這反映了資產管理公司為應對投資者對ETF產品的熾熱需求而作出商業策略轉變。

為何資金轉向ETF？

ETF 是一種有效廣泛接觸各地市場的投資工具，並具有較高透明度、較低成本及較高稅務效率等優勢。 ETF大多以追蹤指數為投資目標，投資者亦可以透過基金發行公司的網站查看持股情況，其投資目標及持股情況的高透明度能夠令投資者更容易了解投資組合的特性並作出適當的投資安排。相反，非上市主動型基金由於沒有相關監管規例，基金經理通常會選擇滯後披露持倉或只披露主要持倉，而基金經理亦可能會調整基金持倉，投資者難以及時評估和知悉基金投資風格的轉變，可能會出現基金操作與投資者原有投資理念不匹配的情況。

此外，ETF的另一個最大特點就是其成本通常較低。由於ETF的投資策略主要是追蹤指數回報，不涉及主觀的研究分析及主動選股，因此可以收取較主動型基金為低的管理費用。在稅務效率方面，ETF產品的運作機制有較高的稅務效率，從而達到降低成本和增加總回報的效果，有利投資者。 ETF產品的稅務效率優勢對於部分處於需要徵收資本增值稅的投資地區而言更為突出，由於在贖回過程中，ETF產品可以選擇實物贖回且當中不涉及資產出售，因此實物贖回不會對基金本身產生任何的資本增值稅成本，而基金發行人更可選擇將成本價較高的股份留在基金裡，在日後出售相關股份時享有較低的稅務負擔。

除了上述的ETF產品/被動基金的優勢外，基金回報亦是部分投資者轉投ETF產品/被動型基金的主要考量之一。很少主動型基金能提供長期、持續和穩定的超額回報（相對於市場表現而言），特別是在發達市場，而主動型基金經理的轉換或投資風格的轉變亦會影響基金表現。相反，ETF產品/被動型基金旨在提供未計費用前與指數表現相稱的回報表現，且基金經理的轉換對被動型基金的運作和表現影響亦相對較小，因而受到越來越多投資者關注和青睞。