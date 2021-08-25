金管局增發400億外匯基金票據　分析：港滙短期或稍轉強（第二版）

▲ 金管局增發400億外匯基金票據 分析：港滙或稍轉強

金管局宣布，計劃於2021年9月7、14、21及28日，以及10月5、12、19及26日舉行的8次定期投標中，每次增發50億港元的91日期外匯基金票據，若8次的計劃增發量全部執行，票據發行量將會增加共400億元。分析指，金管局增發外滙基金票據對港元短息影響不大，但短期內或可拉動港滙轉強，趨7.78或以下水平。港滙即期最新報7.784兌1美元，稍微轉強升36點子。

金管局指，透過適量增加外匯基金票據的發行量，應付銀行在銀行體系流動資金充裕的環境下，對該等票據的持續需求，當局會繼續留意市場情況，並保留調整或不全部執行上述8次增發的可能性。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，目前市場流動性仍然非常充裕，相信金管局增發外匯基金票據短期內對短息影響有限，但有機會推動港滙偏強，料趨向7.78或以下水平發展。

東亞銀行：港元需求仍弱 長遠或再轉弱

東亞銀行 （00023） 高級外匯市場策略師葉澤恆稱，市場預期聯儲局即將減少買債規模，金管局或通過增發票據作出相應準備，以吸納部分市場流動性。但長遠而言，港元需求仍然相對疲弱，加上若美國縮減買債規模或刺激美匯轉強，屆時港滙或再趨7.79至7.8水平。

金管局稱，增加外匯基金票據供應的安排符合貨幣發行局制度的運作原則，而增發外匯基金票據只是貨幣基礎的組成部分之間的轉移，即由銀行體系總結餘轉移至外匯基金票據及債券，總結餘將因應外匯基金票據的增發量相應減少，貨幣基礎仍然由外匯儲備提供十足支持。

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編輯：陳韻妍、趙穎妍