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金管局增發400億外匯基金票據　分析：港滙或稍轉強（第二版）

股市 17:23 2021/08/25

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金管局：增發400億元外匯基金票據　分8次執行

金管局宣布，計劃於2021年9月7、14、21及28日，以及10月5、12、19及26日舉行的8次定期投標中，每次增發50億港元的91日期外匯基金票據，若8次的計劃增發量全部執行，票據發行量將會增加共400億元。分析指，金管局增發外滙基金票據對濤港元短息影響不大，但就估計可拉動港滙轉強，趨7.78或以下水平。港滙即期最新報7.784兌1美元，稍微轉強升36點子。

金管局指，透過適量增加外匯基金票據的發行量，應付銀行在銀行體系流動資金充裕的環境下，對該等票據的持續需求，當局會繼續留意市場情況，並保留調整或不全部執行上述8次增發的可能性。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，目前市場流動性仍然非常充裕，相信金管局增發外匯基金票據短期內對短息影響有限，但港滙可能偏強，料趨向7.78或以下水平發展。

金管局稱，增加外匯基金票據供應的安排符合貨幣發行局制度的運作原則，而增發外匯基金票據只是貨幣基礎的組成部分之間的轉移，即由銀行體系總結餘轉移至外匯基金票據及債券，總結餘將因應外匯基金票據的增發量相應減少，貨幣基礎仍然由外匯儲備提供十足支持。

（第二版新增內容）

相關文章：【金管局】逆周期緩衝資本比率維持1%　余偉文：疫情反覆需時觀察

相關文章：金管局將美元臨時性流動資金安排轉為恆常措施

相關文章：【議息結果】儲局議息提縮減買債　金管局：保持謹慎、管理好市場波動風險

 

編輯：陳韻妍、趙穎妍

金融機構 債券 香港金融管理局 外滙儲備

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