【新股IPO】內地TMT公司傾向境外上市　上半年逾八成集資額來自香港及海外

▲ 內地TMT公司傾向境外上市 上半年逾八成集資額來自香港及海外

羅兵咸永道發表報告指，今年上半年香港及海外資本市場成為內地TMT（科技、媒體與通信）企業的主要上市選擇地，有34家內地TMT公司選擇在香港及海外上市，獲得約1758億元融資額，佔總融資規模的82%。

另外，分別有22家TMT企業在科創板上市，集資234億元人民幣，佔總融資額11%；17家TMT企業在創業板上市，共融資121億元人民幣，佔比6%；5家TMT企業在主板上市，合共集資24億元人民幣，佔比2%。

報告表示，《外國公司問責法案》最終修正案的通過、國家網信辦網絡安全審查辦法的發布，以及美國證券交易委員會針對中企信息披露的新要求，將進一步減緩中國企業赴美上市的步伐。上述舉措，一定程度上推動中國內地企業在香港資本市場需求上市機會，預計2021年下半年香港IPO市場對中概股的吸引力將進一步提升。

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記者：梁安琪