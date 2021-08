拜登拒絕延後撤離阿富汗 警告遇襲風險高

英法等國早前敦促美國考慮延後撤離阿富汗期限,但塔利班表明美國如延後撤離將面臨後果。美國總統拜登周二(24日)拒絕延後撤離期限,稱阿富汗出現恐怖襲擊的潛在威脅正增加。

拜登(Joe Biden)周二於白宮表明,美國將如期於下周二(31日)撤離阿富汗。他指出自塔利班佔領阿富汗首都喀布爾以來,已有7.07萬人撤離阿富汗。

但拜登承認他們能否如期完成撤離行動,取決於塔利班會否繼續合作及不干預機場運作,容許人們順利進入喀布爾機場。

拜登強調他們需加快撤離進度:

我們愈快完成撤離就愈好,軍隊進行撤離行動的風險與日俱增。

(The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops.)