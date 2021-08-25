拜登拒絕延後撤離阿富汗 警告遇襲風險高

英法等國早前敦促美國考慮延後撤離阿富汗期限，但塔利班表明美國如延後撤離將面臨後果。美國總統拜登周二（24日）拒絕延後撤離期限，稱阿富汗出現恐怖襲擊的潛在威脅正增加。

美國中情局局長 會見塔利班創辦人（第二版） 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二於白宮表明，美國將如期於下周二（31日）撤離阿富汗。他指出自塔利班佔領阿富汗首都喀布爾以來，已有7.07萬人撤離阿富汗。

但拜登承認他們能否如期完成撤離行動，取決於塔利班會否繼續合作及不干預機場運作，容許人們順利進入喀布爾機場。

拜登強調他們需加快撤離進度：

我們愈快完成撤離就愈好，軍隊進行撤離行動的風險與日俱增。 （The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops.）

拜登指美方留意到當地的風險日益增加，認為屬塔利班死敵的霍拉桑伊斯蘭國（ISIS-K）火發動恐襲，指ISIS-K尋求於機場傷害平民、美軍及盟軍。

2000名阿富汗難民抵英 曼徹斯特收容半數人（附地區列表） 【下一頁】

七國集團（G7）周二舉行視像會議，商討應否延後撤離阿富汗限期。歐洲理事會主席米歇爾 （Charles Michel）表示，多國領袖會上對8月31日的撤軍限期表示憂慮。

七國會上同意，要求塔利班保證即使本月底撤離限期過後，有意離開的阿富汗人仍可安全離開。

責任編輯：鄭錦玲