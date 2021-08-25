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河內美國大使館有健康異常 賀錦麗延後訪問越南

環球社會熱點 10:50 2021/08/25

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美國副總統賀錦麗上任後首個東南亞外訪行程遇上阻礙，駐河內美國大使館因出現潛在「健康異常」事件，賀錦麗會稍為延後抵達越南。按照美國外交聲明習慣，「健康異常」即近年美國駐外大使館屢次出現的「哈瓦那症狀」（Havana syndrome）。

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美國駐河內大使館發言人周二（24日）表示，賀錦麗（Kamala Harris）的代表團接獲河內大使館的「健康異常」報告，經過慎重審視後，決定延後離開新加坡及繼續外訪行程。

賀錦麗發言人在空軍二號（Air Force Two）上表示，賀錦麗身體狀況良好，十分期待周三（25日）在河內的會議，並強調延後與賀錦麗的健康狀況無關。最終，空軍二號在周二晚7點多起飛，較原定時間延遲逾3小時。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）重申，賀錦麗外訪行程無安全疑慮，而有「健康異常」的大使館人員無隨團出發，賀錦麗亦無接受任何醫學檢查。

【美國疫情】專家警告或日增逾千死 重返3月水平 【下一頁】

美國的外交聲明辭令中，「健康異常事件」（anomalous health incident）即美方聲稱的「哈瓦那症狀」。哈瓦那症狀最早於2016年古巴首都哈瓦那的美國與加拿大大使館出現，當時外交人員通報出現頭暈、失去平衡感、喪失聽力、焦慮等被稱為「認知迷霧（cognitive fog）」的症狀。此後，美國國內及其他駐外人員陸續出現相同症狀，至今仍未能找出成因。

責任編輯：吳漢培

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