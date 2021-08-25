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【恒大3333】恒大傳蝕讓元朗和生圍大型住宅項目　意向價80億元

股市 10:29 2021/08/25

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恒大據報計劃以暗盤形式，向市場放售元朗和生圍大型住宅項目。

中國恒大 （03333） 再傳售本港資產，本地報章報道，恒大計劃以暗盤形式，向市場放售元朗和生圍大型住宅項目，意向價約80億元。對比恒大總成本逾89億元，單計意向價帳面已蝕約9億元。

據悉，恒大於2019年中斥資47.05億元，向恒基購入和生圍項目，並於今年3月完成補地價程序，補地價金額涉近42億，為私人市場過去3年最大宗的補地價個案，估計補地價後，恒大的和生圍項目總成本超過89億元。

恒大商票逾期未兌付，詳見【下一頁】

項目可建樓面面積約89.3萬平方呎，地盤面積約223.3萬平方呎，以低密度住宅發展，獲批建268幢樓高兩至三層的洋房，當中最矚目為位於項目中間的House 1，屬巨型「皇宮屋」，總樓面超過20萬方呎，為全港最大洋房。此規模相等於180間藍籌屋苑太古城的最大三房單位（面積1,114平方呎）。

恒大此前已傳正向越秀地產 （00123） 洽售其在本港總部大樓，位於灣仔的「中國恒大中心」，以幫助緩解資金短缺問題。

相關文章：【恒大3333】官媒發文評恒大被約談﹕防控金融風險不容例外、所有房企必須遵守監管

相關文章：【恒大3333】中策蝕賣恒大票據 損手逾3600萬元

編輯：吳敏芳

港股 恒大 中國恒大（03333）

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