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阿富汗難民湧各國 Airbnb免費安置2萬人

環球社會熱點 10:06 2021/08/25

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Airbnb宣布，會於全球為2萬名阿富汗難民提供免費住宿。

阿富汗大量民眾於塔利班掌權後逃往各國，阿富汗難民危機引起關注。網上短租住宿平台Airbnb宣布，會於全球為2萬名阿富汗難民提供免費住宿，並鼓勵各大企業向阿富汗難民伸出援手。

2000名阿富汗難民抵英 曼徹斯特收容半數人（附地區列表） 【下一頁】

Airbnb聯合創始人兼行政總裁切斯基（Brian Chesky）周二（24日）於社交媒體Twitter宣布，即日起為2萬名阿富汗難民提供住宿，由Airbnb承擔一切所需費用。

切斯基形容阿富汗難民流離失所和要重新覓地安置，是當代一個重大人道主義危機。Airbnb認為有責任挺身而出，幫助難民尋找安身之處，也希望此舉能激勵各大企業效法。

切斯基表示即使Airbnb為難民支付住宿費用，也有賴戶主的慷慨收容才能成事。他呼籲戶主如願意接待難民家庭可伸出援手，Airbnb將會安排這些戶主與合適的難民家庭配對。

英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區 【下一頁】

Airbnb今年較早時啟動約2,500萬美元（約1.95億港元）的難民基金，加強對全球難民和尋求庇護者的支援。

據悉，Airbnb在過往4年已為超過2.5萬名難民提供臨時住所，並在各地發生天災及疫情期間提供同樣援助。

責任編輯：鄭錦玲

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